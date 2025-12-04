Суд продлил арест обвиняемого в хищении 200 млн рублей экс-замглавы АСВ Попелюха

Он проведет под стражей еще три месяца

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему замглавы госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Александру Попелюху по делу о хищении 200 млн рублей при банкротстве аквапарка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство о продлении срока содержания в отношении Александра Попелюха и Максима Устинова удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен каждому из них на три месяца", - сказали в пресс-службе.

Кроме Попелюха по делу проходят бывший руководитель сибирского филиала ФГУП "ФТ-центр" - госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью Ольга Долголева, предприниматель Евгений Богораду, его племянник Максим Устинов, учредитель ООО "Белая сфера-констракшн" Аркадий Тарабрин, бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, глава "РАТМ холдинг" Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.

Обвиняемым вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка, находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства.

Кроме того, фигуранты дела обвиняются еще в одном эпизоде мошенничества. По данным следствия, они завладели денежными средствами, полученными от использования имущества ООО "ВДТ строй", признанного банкротом, в отношении которого было открыто конкурсное производство. АСВ приняло на себя права залогового кредитора. Денежные средства от использования имущества предназначались для погашения задолженности, но были распределены между участниками преступной группы.