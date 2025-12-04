В Новосибирске дезертира отправили в колонию на пять лет

Он был задержан 23 июля

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор военнослужащему за уклонение от службы. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Военнослужащий в целях вовсе уклониться от прохождения подготовки 21 мая 2025 года не прибыл из отпуска к месту службы, а остался по месту жительства, где проводил время по своему усмотрению. 23 июля 2025 года он был задержан сотрудниками полиции.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое преступление, в связи с чем отбывание наказания назначил в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.