В Югре в ДТП пострадали четыре человека

Среди них ребенок

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Столкновение легковых автомобилей Volkswagen и ВАЗ произошло автодороге Сургут - Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе, травмированы четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Югре.

"В результате ДТП виновник происшествия - 45-летний водитель автомобиля Volkswagen и три его пассажира, в том числе ребенок, получили травмы", - сказано в сообщении.

По предварительным данным полиции, на 54-м км автодороги Сургут - Лянтор водитель Volkswagen не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 36-летний водитель.