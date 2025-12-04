ФСБ задержала трех участников нападения на роту десантников в Чечне в 2000 году

Задержанных обвиняют в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. В трех регионах России задержали трех участников нападения банды Басаева и Хаттаба на бойцов шестой роты псковских десантников в Шатойском районе Чечни. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе совместной работы со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России Рустама Мурзагишиева 1976 г. р., Илхома Шукурова 1976 г. р. и гражданина Украины Чингиза Савченко 1979 г .р., военнослужащего ВСУ, задержанного за противодействие специальной военной операции", - сообщили в ЦОС.

2 декабря 2025 года во взаимодействии с МВД России и Росгвардией указанные лица задержаны по адресам пребывания: Мурзагишиев - в Карачаево-Черкесской Республике, Шукуров - в Республике Татарстан, Савченко - в Смоленской области.

Они доставлены к следователям СК, им уже предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, "личности подозреваемых были установлены в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет". Оперативники ГУУР МВД совместно с сотрудниками ФСБ России установили, что задержанные входили в состав незаконного вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которое в феврале 2000 года в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики напало на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской), выполнявших боевую задачу в ходе контртеррористической операции. В результате погибли 84 солдата и офицера.

Как отметила представитель СК, ранее совместно с ФСБ и МВД была установлена причастность к нападению на псковских десантников 52 лиц, из них 35 приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. 7 лиц объявлены в розыск, в отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении трех участников уголовные дела рассматриваются судами. С пятью фигурантами проводятся следственные действия. Руководствуясь принципом неотвратимости наказания, следователи СК совместно с ФСБ и МВД продолжают устанавливать других участников банды.