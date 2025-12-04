В Приангарье будут судить администратора базы, где мужчина погиб, спасая сына

Обвиняемый предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Администратор базы отдыха в Усть-Илимском районе Иркутской области, где погиб мужчина, спасая из воды своего 13-летнего сына, предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"По версии следствия, 3 августа 2025 года обвиняемый, являясь администратором одной из баз отдыха, расположенной вблизи п. Железнодорожный Усть-Илимского района, предоставил отдыхающим катамаран для плавания по акватории залива. Однако спасательными жилетами их не обеспечил, инструктаж по правилам поведения на воде не провел, наблюдение за ходом использования катамарана не осуществлял. В результате указанных преступных действий в акватории залива утонул 41-летний мужчина, спасая своего 13-летнего сына, упавшего с катамарана в воду", - сообщили в ведомстве, добавив, что мужчине удалось спасти ребенка.

В свою очередь в СУ СК РФ по области сообщили ТАСС, что следствием собрана полная доказательная база причастности обвиняемого к совершению преступления.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего мужчины, работавшего администратором базы отдыха. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкции данной статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Материалы дела переданы в Усть-Улимский городской суд.