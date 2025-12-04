В Казахстане задержали участвовавших в международной наркосети россиян

Более 300 человек были задействованы в преступной схеме, сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Деятельность международной наркосети, действовавшей через мессенджер Telegram, пресекли в казахстанском Шымкенте при участии сотрудников ведомства по борьбе с наркобизнесом США (DEA). Среди задержанных граждане России, Узбекистана и Афганистана. Об этом сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

"В Шымкенте пресечена деятельность международной наркосети, действовавшей через мессенджер Telegram. Расследование проведено совместно с другими правоохранительными и специальными органами. Отмечу, что по инициативе прокуратуры в состав казахстанской следственно-оперативной группы были включены сотрудники ведомства по борьбе с наркобизнесом США, имеющие опыт этой работы на международном уровне. Участвовали в преступной схеме более 300 лиц", - написал Асылов в социальной сети.

По его данным, "только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше $7 млн". "Задержаны 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана", - указал глава надзорного ведомства. По его словам, деньги проходили через банковские карты дропперов и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют - граждане иностранных государств, указал Асылов.

Он отметил, что в ходе следствия на территории Шымкента были также обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории, в которых было изъято 6,1 кг готового мефедрона, 330 г фасованного наркотика, предназначенного к продаже, 2,1 тонны прекурсоров, комплекты лабораторного оборудования, обеспечивавшие производство наркотиков. Генпрокурор сообщил, что преступная сеть использовала Telegram-каналы, через которые не только распространялись наркотики, но и велось обучение методам их производства.

По данным Асылова, раскрыта наркосеть и в других регионах Казахстана. Следственно-оперативным группам под руководством спецпрокуроров Улытау и Мангистауской области удалось пресечь деятельность двух разветвленных группировок наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков, отметил генпрокурор.