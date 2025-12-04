Митрошиной просят продлить срок домашнего ареста на полгода

Заседание по делу блогера проходит в Тверском суде Москвы

Редакция сайта ТАСС

Александра Митрошина © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Прокурор просит Тверской суд Москвы продлить на полгода срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу продлить срок домашнего ареста на шесть месяцев", - заявил гособвинитель.

Митрошина и ее адвокаты просили суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий в связи с тем, что обвиняемая сотрудничает со следствием, признала вину, а также погасила задолженность по налогам. Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).