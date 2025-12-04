В Калининграде загорелись автосервис, ангар и здание

Никто не пострадал

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пожар охватил автосервис, пристроенный рядом ангар и двухэтажное здание на общей площади 600 кв. м, сгорели четыре машины, шесть спасены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре на Московском проспекте поступило сегодня рано утром. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит автосервис, пристроенный рядом ангар и двухэтажное здание на общей площади 600 квадратных метров. Огнем уничтожены 4 автомобиля", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пожарные эвакуировали два углекислотных, один пропановый и три кислородных баллона, а также спасли шесть транспортных средств, том числе два электроавтомобиля. "Пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.

Пожар локализован, тушение продолжается. На месте работают 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили, что ликвидировано открытое горение.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций", - сказали в пресс-службе.

