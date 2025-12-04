В Ханты-Мансийске при взрыве на АЗС пострадал человек

К ликвидации последствий были привлечены 16 сотрудников и 5 единиц специальной техники МЧС России

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МЧС России по ХМАО-Югре/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел на автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске, один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

"Хлопок на автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске. Прибыв на место, подразделения зафиксировали разрушение помещения операторной. Открытого горения не наблюдалось. В результате происшествия пострадал один человек - оператор станции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий были привлечены 16 сотрудников и 5 единиц специальной техники МЧС России.