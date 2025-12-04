Из Таиланда депортировали двух россиян

Причинами стали нарушение визового режима и нахождение в международном розыске

БАНГКОК, 4 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Иммиграционная полиция Таиланда депортировала двух россиян, поскольку один из них нарушил визовый режим, а другой находился в международном розыске.

Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель МВД РФ в Таиланде, "при содействии таиландских правоохранительных органов из центра временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке в аэропорт Суваннапхум в четверг был доставлен российский гражданин, который скрылся за границей после совершенного в 2021 году на бытовой почве преступления". "Он вылетел в Москву в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ", - сказал он.

Иммиграционная полиция также подтвердила депортацию россиянина Антонио Моретти, который в беседе с корреспондентом ТАСС указал, что был задержан за нарушение безвизового режима, просрочив его на 91 день. Он также вылетел из Бангкока рейсом до Москвы.

Находящиеся в иммиграционном центре россияне ранее рассказали ТАСС, что ввиду разных обстоятельств они превысили сроки безвизового пребывания от нескольких месяцев до одного года. В ноябре их доставили в Бангкок с курортных островов Пхукет и Самуи, у некоторых из них отсутствуют паспорта, поэтому им нужно получить свидетельства на возвращение. Поскольку Таиланд не берет на себя расходных обязательств по процессу депортации, родственникам или близким задержанных необходимо приобрести им билеты на прямой рейс в любой город России. По данным консульского отдела посольства России в Таиланде, в иммиграционном центре в Бангкоке находятся около 10 граждан РФ, из которых 5 отказываются покидать страну. Всего в течение 2025 года порядка 100 граждан РФ были депортированы из Таиланда в Россию за различные нарушения местного законодательства, в то время как за весь 2024 год этот показатель был на уровне 65 человек.