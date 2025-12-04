В Дагестане в фуре из Грузии обнаружили более 22 тонн афродизиака под видом меда

Нарушение может повлечь конфискацию товара и штрафы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дагестанские таможенники обнаружили более 22 тонн эпимедиумной пасты, являющейся афродизиаком, под видом меда в фуре из Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Свыше 22 тонн эпимедиумной пасты вместо меда обнаружили дагестанские таможенники в фуре, следовавшей транзитом из Грузии в Казахстан. Товар перевозился с поддельными документами, а стоимость продукции превысила 21 млн руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пункте пропуска Яраг-Казмаляр инспекторы остановили для проверки машину, в которой, согласно накладной, перемещался травяной мед. Однако в ведомстве сообщили, что после осмотра авто с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было принято решение досмотреть груз, так как возникло предположение о недостоверности заявленных сведений.

"Подозрения таможенников подтвердились", - сообщили в ФТС. В коробках из картона находилась эпимедиумная паста, которую расфасовали в стеклянную тару и бумажные саше. Товар изъяли.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье о сообщении недостоверных данных при помещении под таможенную процедуру транзита. Такое нарушение может повлечь конфискацию товара и штрафы.