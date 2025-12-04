В Одесской области поврежден энергетический объект "ДТЭК"

Он нуждается в длительном ремонте, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Энергетический объект холдинга "ДТЭК" в Одесской области получил значительные повреждения и нуждается в длительном ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Одесская область. <...> Энергетический объект "ДТЭК". <...> Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Там добавили, что без света остаются почти 52 тыс. потребителей.

В Одесской области в ночь на 4 декабря объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрыве в Одессе. Утром в региональном отделении Госслужбы Украины по ЧС сообщили о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры. По информации главы городской военной администрации Одессы Сергея Лысака, часть Пересыпского района осталась без света. Приостановлена работа нескольких трамвайных маршрутов.