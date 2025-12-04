В Алма-Ате ощутили подземные толчки

МЧС Казахстана пока не предоставил информацию о магнитуде землетрясения

АЛМА-АТА, 4 декабря. /ТАСС/. Жители Алма-Аты почувствовали подземные толчки средней интенсивности, которые продолжались несколько секунд, передает корреспондент ТАСС. Люди вышли на улицы. МЧС Казахстана пока не предоставил информацию о магнитуде землетрясения.

Как в свою очередь сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Эпицентр находился в 141 км к северо-западу от уезда Тумшук, где проживают 135 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.