Митрошиной продлили домашний арест на полгода

Тверской суд Москвы отказал в просьбе защиты блогера об изменении меры пресечения на более мягую

Александра Митрошина © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил на полгода срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить обвиняемой Митрошиной меру пресечения на срок шесть месяцев", - сообщил решение судья. Таким образом, суд отказал в просьбе защиты об изменении меры пресечения на более мягкую. Под домашним арестом блогер будет находиться минимум до 1 мая.

Митрошиной инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе расследования было установлено, что Митрошина получила более 127 млн рублей путем преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). Для создания видимости законного происхождения средств она легализовала их часть, приобретя недвижимость в Москве. По этому уголовному делу собрана полноценная доказательственная база, подтверждающая виновность обвиняемой. В ее основу легли показания свидетелей и самой Митрошиной, протоколы осмотра вещественных доказательств и документов, а также материалы финансово-хозяйственной деятельности, предоставленные по судебным запросам.

В Следственном комитете сообщили, что на начальной стадии расследования Митрошина полностью признала свою вину, но в дальнейшем изменила показания и стала признавать лишь часть инкриминируемых ей деяний.

В новость внесена правка (11:09 мск) - передается с исправлением в заголовке, правильно - домашний арест.