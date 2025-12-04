Экс-вице-мэр Краснодара полностью признал вину в мошенничестве

По данным следствия, Всеволод Нетреба гарантировал за вознаграждение в размере 4,6 млн рублей получение депутатского мандата кандидату в депутаты гордумы

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара приступил к рассмотрению по существу дела бывшего замглавы администрации города Всеволода Нетребы, обвиняемого в мошенничестве, связанном с выборами в городскую думу. В ходе заседания Нетреба полностью признал вину в совершении преступления, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Да, полностью признаю [вину], раскаиваюсь", - сказал Нетреба, отвечая на вопрос судьи, признает ли он вину в инкриминируемом преступлении.

По данным следствия, в период предвыборной кампании депутатов городской думы Краснодара восьмого созыва в апреле 2025 года Нетреба гарантировал за вознаграждение в размере 4,6 млн рублей получение депутатского мандата кандидату в депутаты гордумы, начальнику юридического отдела администрации Краснодара Кириллу Перцеву. Кандидат в депутаты обратился в правоохранительные органы. Под контролем силовиков Перцев передал Нетребе в его кабинете часть требуемой суммы в размере 2 млн рублей, в том числе муляжами денежных купюр. После этого замглавы администрации города задержали.

"Сумма удивила, никаких вопросов не задавал по ней. Якобы должны были пойти [деньги] на избирательную кампанию. Меня смутило, что на листке это было написано, сама ситуация меня смутила, на что пойдут эти деньги, я не спрашивал", - сказал Перцев в ходе заседания суда.

Нетреба работал в должности замглавы администрации Краснодара с августа 2024 года по апрель 2025 года. Он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка. В апреле в отношении него было возбуждено дело по статье о мошенничестве.