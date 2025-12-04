В Благовещенске в связи с коммунальной аварией ввели режим повышенной готовности

Из-за порыва на теплосети от отопления отключены пять многоквартирных домов и здание детского сада

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Коммунальная авария произошла в Благовещенске, без теплоснабжения в 20-градусные морозы остались пять многоквартирных домов и детский сад. Об этом сообщили в мэрии столицы Амурской области.

"На внеочередном заседании КЧС в администрации Благовещенска принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с порывом на муниципальном участке теплосети в микрорайоне. В результате порыва от отопления отключены пять многоквартирных домов и здание детского сада. Для того, чтобы не допустить размораживания систем отопления, воду из них спустили. Детский сад сегодня не принимал воспитанников", - говорится в сообщении.

На участке идут работы по восстановлению. Администрация привлекла к устранению порыва специалистов "Амурских тепловых сетей". Старые трубы демонтированы, укладывают новые. Их выделили из резервного фонда материальных ресурсов администрации Благовещенска.

Завершить работы планируют до 20 часов. "Сети на этом участке в ужасном состоянии. Заменим порядка 80 метров", - отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.