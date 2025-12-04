В Саратовской области от отравления угарным газом погибли три человека

Прокуратура организовала проверку в связи со случившимся

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Три человека умерли в результате отравления угарным газом в частном доме в Питерском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, в ночь на 4 декабря 2025 года в частном домовладении в поселке Нива Питерского района трое граждан скончались в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку в связи со случившимся. На место происшествия выехал заместитель прокурора района Виктор Гришанин. Надзорный орган также контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят правоохранители.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили о начале проверки по факту смерти трех человек. По информации управления, предварительно, в результате отравления угарным газом погибли двое мужчин в возрасте 51 года и их 59-летняя сестра. Сейчас следователи СК осматривают место происшествия, в том числе газовое оборудование.