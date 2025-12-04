В Дагестане завели дело после смерти ребенка

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика в Карабудахкентском районе республики. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.

"Следственным отделом по городу Каспийску СУ СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка в Карабудахкентском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 3 декабря 2025 года гражданин, осуществлявший на автомобиле перевозку детей из близлежащих сел, забрал воспитанников из детских садов для доставки по домам. В пути он обнаружил одного из детей без сознания и незамедлительно довез его до родителей, которые доставили мальчика в медицинское учреждение, где медиками констатирована смерть четырехлетнего ребенка.

"В настоящее время для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле следственного управления", - добавили в СУ СК РФ по республике.