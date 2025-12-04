Экс-ректора ПсковГУ Ильину попросили перевести под домашний арест

Она находится под арестом по делу о мошенничестве

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Органы следствия обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест для бывшего ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, которая находится под арестом по делу о мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Сегодня в Псковском городском суде состоится рассмотрение ходатайства органа следствия об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении бывшего ректора ПсковГУ", - отмечается в сообщении.

В начале апреля Ильина была задержана по уголовному делу о мошенничестве. По данным правоохранительных органов, Ильина на протяжении как минимум четырех последних лет проживала в номере-люксе гостиничного комплекса "Двор Подзноева". Общая стоимость таких услуг за этот период, по предварительным данным, превысила 14 млн рублей. Также, по версии следствия, Ильина с 2020 по 2021 год трудоустроила в образовательное учреждение своего знакомого на должность доцента, но тот на рабочем месте не появлялся и трудовых обязанностей не исполнял.

В конце мая сотрудники правоохранительных органов завели второе уголовное дело в отношении Ильиной по статье о превышении должностных полномочий. В результате преступного умысла с января 2021 по январь 2025 года ректор выплатила фиктивно трудоустроенному работнику заработную плату и иные выплаты в сумме более 10 млн рублей. Из них свыше 3 млн рублей были перечислены на банковскую карту, открытую на имя сотрудника, но находящуюся в пользовании и распоряжении Ильиной. В августе в отношении Ильиной были возбуждены два новых уголовных дела, а в октябре - еще три.