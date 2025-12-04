В Махачкале прокуратура направила в суд дело о нападении на полицейских

По данным следствия, Батал Магомедов состоял в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", затем он со своим знакомым сформировал террористическое сообщество

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нападении на полицейских в Махачкале в мае 2025 года. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Читайте также

Что известно о перестрелке в Махачкале

"Прокуратурой Дагестана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Махачкалы Батала Магомедова. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные ношение и перевозка оружия и боеприпасов), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов), п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Магомедов с декабря 2024 года состоял в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Затем он совместно со своим знакомым сформировал террористическое сообщество.