В Ярославле пресекли канал контрабанды двигателей двойного назначения за рубеж

Его организовали местные предприниматели в интересах представителя иностранного государства

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Ярославле ликвидировали канал контрабанды двигателей двойного назначения за рубеж, организованный местными предпринимателями в интересах представителя иностранного государства. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ России по региону.

"УФСБ России по Ярославской области пресечена преступная деятельность двух предпринимателей города Ярославля, совершивших покушение на контрабанду продукции двойного назначения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что обвиняемые организовали незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах представителя иностранного государства", - сообщили в УФСБ.

По этому факту следственным отделом УФСБ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Незаконно изготовленная продукция изъята из оборота.

Ранее Дзержинский районный суд Ярославля признал виновными двух руководителей коммерческих предприятий города в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль), и приговорил их к лишению свободы на срок 3 и 3,5 года. Осужденные организовали незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения в интересах министерства обороны иностранного государства.