The Jakarta Post: ущерб от наводнений в Индонезии может превысить $4 млрд

Нарушение транспортного сообщения в пострадавших провинциях скорее всего приведет к снижению экономической активности и в других регионах страны

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Экономические потери от наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии могут составить порядка 68,67 трлн индонезийских рупий ($4,1 млрд). Об этом сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на данные индонезийского Центра экономических и правовых исследований (Celios).

По его оценкам, размер ущерба сопоставим с 0,29% валового внутреннего продукта (ВВП) азиатской республики. Как отмечается, нарушение транспортного сообщения в пострадавших провинциях скорее всего приведет к снижению экономической активности и в других регионах страны.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе уже больше недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы. В результате разгула стихии погибли свыше 800 человек.