В Петербурге осудили главу фирмы за хищение более 1 млрд рублей

Алексея Поздина приговорили к пяти годам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии общего режима гендиректора частной компании, который похитил у нее более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Прокуратура Василеостровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Алексея Поздина. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С учетом позиции государственного обвинителя виновному по совокупности преступлений назначено окончательное наказания в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации ущерба, причиненного преступлением. В целях исполнения приговора сохранен арест, который ранее был наложен на имущество фигуранта.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, Поздин, используя служебное положение - пост генерального директора ООО "НКТ" - по предварительному сговору с неустановленными лицами с апреля 2022 по июль 2023 года похитил денежные средства компании, заключив фиктивный агентский договор. Под видом оплаты несуществующих услуг по подложным документам он перечил сторонней организации в Китае (в том числе через фирму-посредника из Объединенных Арабских Эмиратов) более 1 млрд 271 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.