В Екатеринбурге арестовали двух подростков по обвинению в покушении на убийство

Их задержали по месту жительства в Березовском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Обвинение в покушении на убийство 17-летней девушки предъявлено двум молодым людям в Екатеринбурге, они заключены под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Ранее местные СМИ сообщали, что двое молодых людей в лесу жестоко избили школьницу из Первоуральска, заставив ее раздеться и вырезав на ее спине букву "ж" канцелярским ножом. Происходящее записывалось ими на видео, которое позже попало в интернет.

"Следственными органами СК России по Свердловской области двоим местным жителям 16 и 17 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). По данным следствия, <…> подростки из личной неприязни избили 17-летнюю девушку, запечатлев происходящее на видео. <…> С учетом установленных обстоятельств суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемых под стражу", - сказано в сообщении управления.

Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы, в ходе следствия будут установлены причины инцидента.

Молодые люди были задержаны по месту жительства в Березовском под Екатеринбургом, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. "При досмотре у одного из задержанных сыщики обнаружили и изъяли телефон с тем самым видео, которое было распространено в интернете, с жестокими кадрами издевательств над потерпевшей", - отметил полковник Горелых. Представители МВД проверяют фигурантов громкого дела на причастность к иным преступлениям.