Житель Казани Христос получил два года условно за регистрацию 45 иностранцев

Московским районный суд города ранее назначил мужчине штраф в размере 60 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Ново-Савиновский районный суд в Казани приговорил местного жителя Исуса Христоса к двум годам лишения свободы условно за фиктивную регистрацию в квартире 45 иностранцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Его приговорили к двум годам лишения свободы условно "с испытательным сроком 2,5 года", сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Московским районный суд Казани назначил мужчине штраф в размере 60 тыс. рублей. Ему было предъявлено обвинение в организации фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей квартире площадью 31,9 кв. м.