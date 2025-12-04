Заседание по делу свердловского экс-министра ЖКХ пройдет в закрытом режиме

Николая Смирнова обвиняют в получении взятки почти в 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Заседание суда по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки почти в 1 млн рублей, пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС из Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"Продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении Смирнова в закрытом заседании", - сказала судья, уточнив, что нахождение СМИ в зале суда может привести к разглашению тайн следствия.

Как пояснили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона, процесс закрыли до оглашения приговора. Заседание отложено на 12 декабря.

С весны 2024 года правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ Свердловской области. В мае 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере задержали замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына, курирующего вопросы реализации госпрограммы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности региона. По делу также был задержан бывший депутат Законодательного собрания области Павел Мякишев.