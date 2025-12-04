В Подмосковье задержали сотрудников двух реабилитационных центров

Они незаконно удерживали постояльцев

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Восемь сотрудников двух реабилитационных центров, незаконно удерживавших постояльцев, задержаны в Подмосковье, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела о незаконном лишении свободы постояльцев в реабилитационном центре в Егорьевске (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и аналогичном учреждении, расположенном в Ленинском городском округе ( ч. 2 ст. 127 УК РФ). По уголовным делам задержаны восемь сотрудников реабилитационных центров", - говорится в сообщении.

По данным следствия, действуя в составе организованной группы, сотрудники центров удерживали постояльцев под предлогом лечения от наркотической зависимости. Подозреваемые самостоятельно устанавливали режим и правила пребывания постояльцев, систематически применяя к ним физическое насилие. Граждане прибыли в центры на лечение из разных регионов, стоимость их нахождения варьировалась от 50 до 80 тыс. рублей ежемесячно.

"Следователями проведены осмотры и обыски, изъята организационная документация, допрошены потерпевшие и свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Продолжается сбор доказательств. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения", - заключили в областном ГСУ СК.