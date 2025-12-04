Бизнесмена будут судить по делу о массовом заболевании детей в школе Канска

Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Предпринимателя, который организовал горячее питание в школе Канска в Красноярском крае, где осенью прошлого года произошла вспышка сальмонеллеза, будут судить за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

19 ноября прошлого года в одной из школ Канска после употребления пищи в образовательном учреждении дети и педагоги почувствовали недомогание. С признаками инфекционного заболевания в медицинские учреждения обратились 55 человек, в том числе 51 ребенок.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - сообщили в ведомстве, добавив, что уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, 20 августа 2024 года между индивидуальным предпринимателем и среднеобразовательной школой был заключен договор на оказание услуг по организации горячего питания учеников. В ноябре после употребления пищи в школе у обратившихся в медучреждения было диагностировано острое инфекционное заболевание - сальмонеллез. Отбор проб продуктов, осмотр помещений и поверхностей показал наличие бактерий сальмонелл.

