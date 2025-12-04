В подъезде дома в Татарстане нашли младенца

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту обнаружения новорожденного ребенка в подъезде жилого дома в городе Альметьевске в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Сегодня утром младенца нашел мужчина на полу подъезда. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, он находится в детской городской больнице", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.