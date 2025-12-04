Суд взыскал 3 тыс. рублей с ФСИН Подмосковья в пользу осужденного Митволя

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Коломенский суд Московской области взыскал с управления ФСИН России по Московской области 3 тыс. рублей в пользу бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за хищения при строительстве метро в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Частично удовлетворены требования Митволя по иску о несоблюдении санитарных норм при проведении ремонта в помещении столовой ФКУ ИК-6. С ФСИН России в пользу административного истца взыскана компенсация в размере 3 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

При этом суд отклонил второй иск Митволя - к ИК-6, в котором экс-чиновник требовал дать ему отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения.

Митволь отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области.

Митволь, возглавивший совет директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным райсудом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Позднее Железнодорожный районный суд отказал в замене наказания на принудительные работы. В июле 2024 года Митволь был этапирован в колонию в Московской области. В ноябре прошлого года Коломенский горсуд Московской области отказался удовлетворить ходатайство о его УДО.

Работы по строительству метро в Красноярске начались в 1995 году, их приостанавливали из-за проблем с финансированием. В 2019 году краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проекта. Строительство первой линии метро должно завершиться в 2026 году.