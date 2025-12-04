Под Новосибирском нашли пролежавшую 13 лет на дне озера машину с телом

Правоохранители приступили к установлению обстоятельств произошедшего

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Автомобиль Toyota Corolla, внутри которого было обнаружено тело мужчины, подняли со дна озера Плес в СНТ "Ивушка" в Новосибирской районе. Машина пролежала на дне водоема около 13 лет, сообщили в центре ГО, ЧС и ПБ по региону.

"Подо льдом, примерно в 30 метрах от берега, обнаружен автомобиль, пролежавший под водой около 13 лет. В ходе водолазных работ был найден автомобиль марки Toyota Corolla, лежащий на крыше. В салоне автомобиля обнаружено тело мужчины на заднем сидении", - говорится в сообщении.

Автомобиль был поднят со дна озера, правоохранители приступили к установлению обстоятельств произошедшего.