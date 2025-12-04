В подмосковном реабилитационном центре незаконно удерживали 30 человек
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полиция установила, что 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет незаконно удерживались в реабилитационном центре в Подмосковье, гендиректор которого задержан. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"В ходе проверки полицейские установили, что центр размещался в частном домовладении, огороженном высоким забором с закрытым на замок входом. Внутри находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет", - сказала она.
Петрова добавила, что люди сообщили сотрудникам полиции о систематических фактах физического насилия, психологического давления, изоляции, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении них сильнодействующих препаратов без медицинских назначений.