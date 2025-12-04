Хакера Хорошилова осудили на 21 год за DDoS-атаку на "Почту России"

Суд признал Артема Хорошилова виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мособлсуд приговорил к 21 году колонии строгого режима хакера из Ногинска Артема Хорошилова (внесен в перечень террористов и экстремистов) за организацию DDoS-атаки на объекты "Почты России", которая была проведена в интересах Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Хорошилова виновным по ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Как сказано в материалах дела, Хорошилов в августе 2022 года вступил в сговор с представителями украинской хакерской группировки "IT Army of Ukraine", контролируемой спецслужбами Украины. После этого он провел компьютерные атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS-атаки) на сайты в ИТКС Интернет АО "Почта России", что привело к их временному блокированию. Кроме этого, осужденный перечислил в адрес иностранных фондов, финансирующих военные формирования Украины, денежные средства и криптовалюту на общую сумму почти 690 тыс. рублей.

Кроме этого, Хорошилов планировал совершить диверсию - подрыв железнодорожных путей, использующихся войсковой частью Министерства обороны Российской Федерации для перевозки грузов военного назначения. Для этого он выбрал место совершения диверсии, осуществил его фотосъемку, нашел в интернете инструкцию по самостоятельному изготовлению взрывного устройства из материалов хозяйственно-бытового значения, однако не довел свой умысел до конца в связи с пресечением его преступной деятельности сотрудниками российских спецслужб.

14 апреля 2025 года Хорошилов был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.