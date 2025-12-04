Во Львове мужчина убил остановившего его военкома

В Львовской областной прокуратуре сообщили, что сотрудник ТЦК получил смертельные ранения ножом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Житель Львова на западе Украины смертельно ранил ножом остановившего его на улице сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

"Во Львове во время исполнения служебных обязанностей смертельно ранен военнослужащий ТЦК", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По информации ведомства, инцидент произошел вечером 3 декабря "во время проведения мероприятий по оповещению населения о мобилизации и проверке учетно-регистрационных документов". 30-летний житель Львова ударил сотрудника ТЦК ножом и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Позже мужчина был задержан. Уголовное дело против него заведено по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений лицу в связи с его служебной деятельностью, повлекшем смерть потерпевшего.

На Украине за время мобилизации сложился негативный образ сотрудника военкомата, также нередки случаи поджогов и повреждения автомобилей, находящихся на балансе украинской армии. Сотрудников ТЦК стали называть "людоловами", а их стиль работы, когда мужчин призывного возраста буквально выхватывают на улицах и силой заталкивают в микроавтобусы, - "бусификацией".

Видео инцидентов с попытками силовой мобилизации попадают в местные соцсети практически ежедневно. В мессенджерах создаются группы, где люди предупреждают друг друга о местах появления сотрудников военкоматов, а прохожие, как правило, стараются помочь мужчинам, которых пытаются задержать сотрудники ТЦК. Массовые нарушения признал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, который был вынужден констатировать, что насилие в военкоматах приобрело системный характер.