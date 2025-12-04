В регионах России задержали подозреваемых в незаконном обороте данных

Заведено уголовное дело

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Киберполицейские России и Казахстана задержали в трех регионах РФ подозреваемых в незаконном обороте учетных данных для доступа к интернет-аккаунтам. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате проведения международной полицейской операции на территории Пермского края, Свердловской и Воронежской областей задержаны трое подозреваемых. По местам их жительства обнаружены и изъяты компьютерная техника, средства мобильной связи, 12 sim-боксов, а также более 15 тысяч sim-карт различных операторов связи Российской Федерации, Республики Казахстан и Испании", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что, по имеющимся данным, злоумышленники использовали это оборудование для перенаправления СМС-сообщений с кодами активации аккаунтов на разных платформах. Данные услуги оказывались за денежное вознаграждение неограниченному кругу лиц с использованием множества интернет-сервисов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ (участие в деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса). "В результате проведенных мероприятий впервые в России реализована практика правоприменения указанной статьи УК РФ", - подытожила представитель ведомства.

Указанная статья предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.