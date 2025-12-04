Местом домашнего ареста экс-замгубернатора Югры Шипилова назначили Сургут

Следующее заседание по его уголовному делу запланировано на 16 декабря

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа 4 декабря изменил с Ханты-Мансийска на Сургут место отбывания домашнего ареста бывшему первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову, следующее заседание по его уголовному делу назначено на 16 декабря. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В Сургутском горсуде 20 ноября в закрытом режиме состоялось первое судебное заседание по делу Шипилова. Однако оно было отложено, поскольку уголовно-исполнительная инспекция Ханты-Мансийского межмуниципального филиала отказалась доставлять подсудимого на заседание из Ханты-Мансийска, где он отбывает меру пресечения в виде домашнего ареста. Расстояние между городами составляет порядка 300 км, это около пяти часов пути на автомобиле.

"Сегодня Сургутским городским судом [подсудимому] изменено место исполнения меры пресечения [в виде домашнего ареста] с Ханты-Мансийска на Сургут. Дата следующего заседания суда - 16 декабря 2025 года", - сказала собеседница агентства.

Шипилов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с сентября 2023 по октябрь 2024 года обвиняемый, занимая должность замгубернатора, получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании. Шипилов дал незаконные указания перевести многоквартирные дома под обслуживание этой коммерческой организации. В результате муниципальная управляющая компания была признана банкротом.

Шипилов был арестован 15 февраля 2024 года, но 22 сентября 2025 года по апелляционной жалобе суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. В связи с возбуждением уголовного дела "Единая Россия" приостановила членство экс-замгубернатора в партии.