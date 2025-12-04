Верховный суд оставил без изменения приговор поджегшему Коран Журавелю

Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Верховный суд оставил без изменения приговор Никите Журавелю по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Верховный суд России оставил без изменения приговор Никите Журавелю. Волгоградский областной суд установил, что в 2023 году Журавель вступил в переписку с представителем спецслужб Украины и в последующем выполнял задания куратора, направленные против безопасности Российской Федерации. Также ранее Висаитовский районный суд города Грозного признал его виновным в хулиганстве и оскорблении религиозных чувств верующих. Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу, не нашла оснований для изменения приговора", - сообщили в пресс-службе.

По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана возле мечети. В ходе допроса молодой человек признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело в отношении Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), было передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. Позже обвиняемого доставили в СИЗО в Грозный. Позднее ему добавили обвинение в госизмене.