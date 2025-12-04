Экс-председателя гордумы Нижнего Новгорода осудили на шесть лет

Олега Лавричева признали виновным по делу о растрате и мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

Олег Лавричев © Георгий Поветкин/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев осужден на шесть лет колонии общего режима по делу о растрате и мошенничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

"Суд назначил Лавричеву наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 1 млн 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в период с января 2015 по июнь 2019 года Лавричев, занимавший тогда пост гендиректора "Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина", приобрел на деньги акционерного общества высокотехнологичное медоборудование, рентгеновский аппарат и аппарат УЗИ стоимостью свыше 22,4 млн рублей, зная об отсутствии у завода права его использования.

Оборудование он передал организации, учредителем которой является его супруга. Таким образом, обвиняемый распорядился указанным имуществом как своим собственным, причинив ущерб предприятию. После этого он организовал совершение от имени АО сделок, придавших правомерный вид использованию аппаратов. В частности, Лавричев дал указание подчиненным сотрудникам изготовить фиктивные договоры пожертвования аппаратов в собственность аффилированного ему благотворительного фонда.

Также Лавричев, введя в заблуждение участников управляющего органа о рыночной стоимости имущества при пособничестве начальника юридического управления завода Светланы Смирновой, незаконно приобрел право на принадлежащие предприятию объекты недвижимости стоимостью свыше 39,5 млн рублей. Смирнову суд приговорил к четырем годам условно с испытательным сроком три года.