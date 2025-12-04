Офицеров ВСУ заочно приговорили к пожизненным срокам за атаки дронами по Курску

Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка объявили в международный розыск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненным срокам лишения свободы троих офицеров ВСУ за атаки дронами по жилым районам Курска. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд вынес заочный приговор по уголовному делу 34-летнего командира 14-го отдельного полка беспилотных систем вооруженных формирований Украины полковника Дмитрия Бондаровича, 50-летнего командира 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил ВФУ полковника Андрея Дзяния и его 40-летнего заместителя полковника Виталия Сендзюка. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку)", - сообщили в ГВП.

Установлено, что в ночь на 15 апреля 2025 года по их приказам с территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей Украины с использованием не менее 120 состоящих на вооружении БПЛА, оснащенных самодельными взрывными устройствами с поражающими элементами, были атакованы объекты гражданской инфраструктуры Курска. В результате две женщины погибли, шесть человек получили ранения различной степени тяжести, повреждены три многоквартирных жилых дома и одно частное домовладение.

Бондарович, Дзяний и Сендзюк объявлены в международный розыск, суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Военный суд заочно приговорил каждого из них к пожизненному лишению свободы с отбыванием Бондаровичем и Сендзюком первых пяти лет в тюрьме, Дзянием - восьми лет.