Жителя Кабардино-Балкарии оштрафовали за попытку дачи взятки сотрудникам ФСБ

Речь идет о директоре сельскохозяйственного предприятия

НАЛЬЧИК, 4 декабря. /ТАСС/. Руководителя сельхозпредприятия из Кабардино-Балкарии (КБР) оштрафовали на 2,3 млн рублей за попытку дачи взятки в размере 1,3 млн рублей сотрудникам регионального управления ФСБ, сообщили в ведомстве.

"Установлено, что директор ООО СХП "Юхас" предложил сотрудникам УФСБ России по КБР денежное вознаграждение в размере более 1,3 млн рублей за непроведение в отношении возглавляемого им предприятия проверочных мероприятий. В момент передачи денег мужчина был задержан", - отметили в ведомстве.

В следственном управлении СК России по КБР пояснили, что речь идет о директоре сельскохозяйственного предприятия.

Прохладненский районный суд КБР признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Его оштрафовали на 2,3 млн рублей.