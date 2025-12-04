В Ярославле пешеход погиб после того, как его сбили три автомобиля

Обстоятельства ДТП устанавливают

Редакция сайта ТАСС

© УГИБДД ГУ МВД России по Ярославской области/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Ярославле, в результате которого погиб пешеход. Мужчину сбили три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

"Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на пешехода, которого отбросило на проезжую часть встречного направления, где на него последовательно наехали автомобили Honda и Kia. В результате ДТП пешеход - мужчина 1964 года рождения - от полученных травм скончался до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла утром на Промышленной улице в Ярославле. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ДТП.