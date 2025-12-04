Прокуратура будет просить об аресте задержанных сотрудников рехабов в Подмосковье

Речь идет о центре "СеРЦА" в деревне Малое Видное

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Областная прокуратура попросит суд заключить под стражу задержанных сотрудников реабилитационных центров в Подмосковье, где удерживали постояльцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"В ближайшее время суд с участием представителей Видновской и Егорьевской городских прокуратур рассмотрит вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о центре "СеРЦА" в деревне Малое Видное, где сотрудники не только незаконно удерживали постояльцев, но и лишали их возможности свободно передвигаться, а также систематически применяли в отношении них насилие. В качестве подозреваемых задержаны четверо сотрудников центра, в том числе генеральный и финансовый директоры.

Аналогичная незаконная деятельность выявлена и в реабилитационном центре АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновская муниципального округа Егорьевск, там тоже задержаны четверо сотрудников центра. По данному факту возбуждено два уголовных дела о незаконном лишении свободы. В данные центры люди прибыли на лечение из разных регионов, стоимость нахождения в них варьировалась от 50 до 80 тыс. рублей ежемесячно.