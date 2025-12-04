Умершую от контакта с ядом Стерджес назвали случайной жертвой ЧП в Солсбери

Женщина получила в подарок духи, внутри флакона которых был "Новичок", сообщили в докладе по итогам публичного расследования обстоятельств случившегося

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Британка Дон Стерджес, умершая после контакта с отравляющим веществом, стала случайной жертвой инцидента в Солсбери, где, как считают британские власти, было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в докладе по итогам публичного расследования обстоятельств смерти Стерджес.

"Утром субботы 30 июня 2018 года Дон Стерджес и [ее возлюбленный] Чарли Роули проводили время вместе на квартире Чарли в доме 9 на улице Магглтон-роуд в [городе] Эймсбери в [английском графстве] Уилтшир. Чарли Роули вручил Дон Стерджес подарок - маленький флакон, как он полагал, с духами Nina Ricci (и что выглядело как духи Nina Ricci). Он снял упаковку и присоединил к флакону распылитель, который шел вместе с ним. Используя распылитель, Дон Стерджес прыснула содержимое флакона на свои запястья. Она также могла вдохнуть некоторые пары вещества. В действительности вещество внутри флакона было смертельным нервно-паралитическим веществом класса фосфорорганических соединений "Новичок", - сказано в нем.

"Дон Стерджес очень быстро серьезно заболела. Чарли Роули вызвал скорую помощь, и парамедики прибыли на квартиру. К моменту их приезда сердце Дон Стерджес перестало биться. Хотя парамедики смогли реанимировать ее, она получила неизлечимую черепно-мозговую травму. Ей предоставлялось экспертное медицинское лечение, но к ней так и не вернулось сознание, и она умерла спустя несколько дней 8 июля 2018 года", - отмечается в тексте.

В докладе говорится, что Стерджес получила надлежащую медицинскую помощь как от сотрудников скорой помощи, так и работников госпиталя.

"Абсолютно ясно, что она не могла выжить с самого начала - еще до того, как приехала скорая помощь. Это стало результатом очень серьезной травмы головного мозга, которая, в свою очередь, была последствием остановки сердца в течение примерно 30 минут после отравления. Оглядываясь назад, я уверен, что никакая медицинская помощь в реальности не могла сохранить ей жизнь", - сказано в документе, подготовленном руководителем расследования бывшим судьей Верховного суда Великобритании Энтони Хьюзом.

Дело Скрипалей

Хьюз также счел нужным изучить инцидент Солсбери, в отрыве от которого, по его словам, нельзя рассматривать смерть Стерджес. Он заявил, что 4 марта 2018 года на Скрипаля было совершено покушение с применением "Новичка".

Хьюз утверждает, что якобы сотрудники ГРУ Александр Петров, Руслан Боширов и Сергей Федотов прибыли 2 марта из Москвы в Лондон с намерением ликвидировать ранее осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании Скрипаля, который переехал в королевство в 2010 году в результате обмена заключенными между Россией и Западом. По его словам, на следующий день Петров и Боширов отправились в Солсбери, чтобы изучить местность, где жил Скрипаль. В докладе говорится, что они вернулись в Солсбери 4 марта и нанесли "Новичок" на ручку двери дома Скрипаля.

В документе утверждается, что "Петров и Боширов привезли с собой в Солсбери флакон Nina Ricci, который содержал "Новичок", произведенный в России".

"Они безрассудно выкинули флакон где-то в общественном месте перед тем, как покинуть Солсбери в воскресенье 4 марта", - сказано в нем.

Хьюз указал на невозможность установить, когда и где Роули нашел этот флакон. Сам Роули выжил в результате инцидента. В своих письменных показаниях он заявил, что после случайного контакта с веществом, когда несколько капель упали на его руки после установки пульверизатора, он помыл руки с мылом.

В докладе утверждается, что действия в отношении Скрипаля "должны были быть авторизованы на самом высоком уровне".

"Я заключаю, что все лица, вовлеченные в покушение (не только Петров, Боширов и Федотов, но и те, кто отправил их, дал добро на это или предоставил помощь в России или где-либо еще), морально ответственны за смерть Дон Стерджес", - говорится в тексте.

Отсутствие рисков

При этом Хьюз заявил, что не считает ошибочной оценку рисков в отношении Скрипаля со стороны британского правительства. По его мнению, единственным способом избежать покушения было бы "спрятать его полностью под новым именем и запретить ему продолжительные контакты с семьей".

"В 2018 году риск не был настолько серьезным, чтобы требовать подобные далеко идущие меры предосторожности", - сказано в докладе, составленном по итогам свидетельств, полученных в ходе семи недель открытых и закрытых слушаний в 2024 году.

Хьюз также счел правильным решение британских властей не выпускать предупреждение о том, что жителям не стоит подбирать неизвестные предметы после инцидента в Солсбери.

Квазисудебное расследование

МВД Великобритании в ноябре 2021 года переквалифицировало расследование по делу Стерджес из коронерского в публичное, чтобы судья мог ознакомиться с целым рядом секретных документов и ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах ее смерти, в том числе о приписываемой России причастности к происшествию.

В посольстве РФ ранее заявили, что итоги расследования не будут пользоваться доверием ввиду его политизации. Российские дипломаты подчеркивали, что коронерский процесс оказался "заменен еще более размытым форматом", позволяющим засекречивать доказательства следствия, и назвали решение МВД очередным шагом "в направлении квазисудебного "подтверждения" политической версии произошедшего".