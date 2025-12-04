Пожар в калининградском автосервисе повредил 10 автомашин

Полностью уничтожено здание площадью более 600 кв. м

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Более 10 автомобилей повреждены огнем при пожаре в автосервисе по обслуживанию электрокаров в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"Автосервис специализируется на ремонте электромобилей. Огонь повредил как электрокары, в том числе как минимум одну Tesla, так и автомобили с двигателем внутреннего сгорания", - сообщил собеседник агентства. По информации региональной прокуратуры, в результате возгорания полностью уничтожено здание автосервиса площадью более 600 кв. м, повреждено более 10 автомобилей.

По предварительным данным областного надзорного органа, возгорание автосервиса и магазина строительного оборудования на Московском проспекте в Калининграде произошло около 05:30 по местному времени. Пожарные эвакуировали два углекислотных, один пропановый и три кислородных баллона, а также спасли шесть транспортных средств, том числе два электроавтомобиля. Пострадавших нет. Причины пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются областной прокуратурой.