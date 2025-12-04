В Свердловской области в ДТП погибли женщина и ребенок

Еще один несовершеннолетний пострадал

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 25-м километре трассы Серов - Сосьва - Гари Свердловской области, погибли водитель легкового автомобиля и ее малолетний пассажир. Еще один ребенок получил травмы, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"Трагедия произошла <…> примерно в 15:30 (13:30 мск - прим. ТАСС) на 25-м километре автодороги Серов - Сосьва - Гари. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и ее малолетний пассажир, личности которых устанавливаются, от полученных травм скончались на месте. Еще один несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести был экстренно доставлен попутным транспортом в учреждение здравоохранения для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что женщина - водитель автомобиля Kia Spectra выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с грузовиком "Камаз".

На месте аварии работают оперативные службы и следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.