В Хабаровском крае задержали пять человек за инсценировку ДТП

Ущерб превысил 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с УФСБ в Хабаровском крае задержали пять человек, которые подозреваются в мошенничестве на дорогах, в результате чего было похищено более 1 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что лидер группы и четверо его сообщников намеренно создавали аварийные ситуации и провоцировали столкновения с другими автомобилями. При этом они выбирали для автоподстав машины с наиболее высоким коэффициентом компенсации. Организатор, ранее судимый за аналогичные преступления, лично определял место, время и способ имитации ДТП", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, после оформления происшествия страховые компании выплачивали злоумышленникам средства, предусмотренные договором страхования автогражданской ответственности. "По предварительным оценкам, сумма ущерба превышает миллион рублей. Все подозреваемые задержаны одновременно в результате проведения полицейской операции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии", - добавила представитель ведомства. У фигурантов изъято семь автомобилей, на которых они инсценировали ДТП.

Возбуждены уголовные дела (ст. 159.5 УК РФ). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. Задержанные арестованы.