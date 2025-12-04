В Уфе осудили двух граждан Таджикистана по делу о похищении и истязании детей

Они не признали вину

Редакция сайта ТАСС

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы приговорил двух граждан Таджикистана к 11 и 6 годам колонии по делу о похищении и истязании детей, а также организации незаконной миграции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Судом установлено, что в феврале 2023 года один из подсудимых, не имея постоянного заработка, решил организовать обучение детей за денежное вознаграждение, взимаемое с родителей, с проживанием в его доме в Уфе. Однако он умышленно скрыл свои методы преподавания и обманным путем похитил детей у введенных в заблуждение законных представителей. Незаконно удерживая их с февраля 2023 года по июнь 2024 года, подсудимый систематически истязал, нанося побои", - отмечается в сообщении.

О преступлениях стало известно, когда один из подростков сбежал. Опасаясь разоблачения, злоумышленник перевез детей в жилище своего пособника. Во время перевозки детей по другому адресу мужчины были задержаны.

"Кроме того, один из подсудимых создал условия для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, предоставив им возможность постоянного беспрепятственного проживания в арендуемом им жилом помещении", - сообщили в пресс-службе.

По решению суда 31-летний гражданин Таджикистана осужден за похищение и истязание детей на 11 лет колонии строгого режима, его 20-летний пособник получил шесть лет колонии строгого режима. Подсудимые не признали вину. Приговор не вступил в законную силу.