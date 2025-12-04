"Ъ": активы экс-председателя ВС Адыгеи просят обратить в доход РФ

Речь идет об Аслане Трахове

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства активов экс-председателя ВС Адыгеи Аслана Трахова на сумму 5,4 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

В сентябре Волжский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его сыну Рустему, экс-председателю Прикубанского районного суда Краснодара об обращении в доход РФ имущества, полученного коррупционным путем.

По данным газеты, Генпрокуратура подала в Октябрьский районный суд Краснодара иск, который содержит в себе требование о конфискации коррупционных активов Аслана Трахова и членов его семьи, оформленных на номинальных владельцев и достигающих 5,4 млрд рублей.

Как следует из иска ведомства, в доход государства также подлежат обращению свыше 630 объектов недвижимости, в том числе 442 земельных участка (89 гектар), 174 нежилых здания и помещения коммерческого назначения (40,2 тыс. кв. м), 8 особняков и 9 квартир (3 тыс. кв. м) в Краснодаре и Майкопе.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Генпрокуратура РФ требует конфисковать в пользу государства сотни коррупционных объектов недвижимости у Трахова. По данным издания, сам Трахов не соблюдал ограничения и запреты, предписанные в связи с занимаемой им должностью, оформляя дорогостоящую недвижимость на близких родственников. В 2019 году Трахов вышел на пенсию, "владельцы" активов начали возвращать их экс-судье. Уменьшив налоговую нагрузку, Трахов обеспечил снижение кадастровой стоимости недвижимости через судебные механизмы. Генпрокуратура подсчитала, что эта схема позволила экс-судье уменьшить кадастровую стоимость активов, площадь которых составила порядка 35 тыс. кв. м и свыше 11 га. Суммарно недвижимость оценивается в 1,3 млрд рублей.

Генпрокуратура посчитала, что за более чем 20 лет пребывания на посту председателя Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов приобрел и оформил на близких родственников и доверенных недвижимость на сумму свыше 2,5 млрд рублей.