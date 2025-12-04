В Уфе организаторов незаконного медресе отправили в колонию

Осужденные устроили в квартире обучение несовершеннолетних иностранных граждан с проживанием, детей незаконно удерживали, не давали выйти на улицу и избивали

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Уфе отправил в колонию двух иностранных граждан, организовавших незаконное медресе, где систематически били и унижали детей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

"Суд признал виновными двоих иностранных граждан, приговорив одного к 11, а второго - к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с февраля 2023 года по июль 2024 года фигуранты организовали в квартире в городе Уфе обучение несовершеннолетних иностранных граждан с проживанием на платной основе. Детей незаконно удерживали в квартире, не давали выйти на улицу, избивали и применяли в отношении них психологическое насилие за нарушение дисциплины и плохую успеваемость. При этом, по данным ведомства, родители не знали об условиях обращения с детьми. В июле 2024 года один из подростков сбежал и обратился за помощью в ближайший магазин, после чего фигурантов задержали и заключили под стражу, а 16 детей в возрасте от 5 до 15 лет освободили.

"Кроме того, установлено, что один из фигурантов организовал незаконное пребывание четверых иностранных граждан на территории Российской Федерации без необходимых документов", - отметили в ведомстве.

В зависимости от роли и степени участия подсудимые были признаны виновными в похищении несовершеннолетних, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия, истязании несовершеннолетних, совершенном с издевательством, а также организации незаконной миграции.