Экс-главе Открытого правительства Абызову продлили арест по делу о мошенничестве

Его обвиняют в махинациях с акциями Российской венчурной компании

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил арест бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова Михаила Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на срок 3 месяца 10 суток", - сказали в пресс-службе.

Абызова обвиняют в махинациях с акциями Российской венчурной компании. Экс-министр вину не признает.

Он ранее был осужден на 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления.